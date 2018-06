Appareil Apple

iPhone 6 Plus

Exposition 1/213 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 6 Plus back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.3.1

GPS 48.04°N, 7.02°E

Altitude GPS 1310m

Autour du Hohneck et de quelques sommets Vosgiens, subsistent encore des névés en été, malgré un printemps chaud et les orages de ce début d’été. Ici, sur les flancs nord du Hohneck, ce névé se rétracte peu à peu, découvrant une herbe jaune couverte depuis presque 7 mois et qui va maintenant enfin pouvoir reverdir.

En arrière plan, la mer de nuage Lorraine a du mal à franchir les hauts de Falimont pour déborder sur l’Alsace.