Split moteur gauche

Appareil Canon

Canon EOS 550D

Exposition 13 sec

Ouverture f/7.1

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Sebastien Dechambe

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Issu d'une cellule s'étant formée à l'ouest de Bellac (87) vers 20h, cette supercellule moteur gauche se sera séparée de sa congénère à 20h45 pour ensuite dévier plein NO et venir mourir sur Poitiers après 23h.

L'activité électrique du moteur gauche aura été malheureusement très faible (contrairement au moteur droit) et intra-nuageuse ne permettant pas de marier cette structure avec un impact de foudre.