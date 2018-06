Supercellule moteur gauche et éphémère dans la Vienne

Supercellule, moteur gauche, qui fût éphémère mais très esthétique hier soir dans le Sud-Est de la Vienne mais quasiment sans foudre dessous une nouvelle fois de plus cette année.

Pas moyen d'arriver à avoir du nocturne dans l'Ouest.

Que du diurne super flotteux plus de 25 mm tombés ce Dimanche matin localement dans la région, on approche les 100 mm pour ces 10 premiers jours de Juin !

