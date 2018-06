Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 30 sec

Ouverture f/5

Focale 20 mm

ISO 1000

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Maxime Daviron

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Windows)

Après un massacre en règle au moment de traverser le noyau de la cellule la plus violente (vent extrêmement fort - pluie horizontale - grêle de 2cm de diamètre - aucune visibilité : impossibilité totale de conduire, me forçant à trouver refuge dans un jardin au milieu de nulle part) ; j'ai pu assister à l'évacuation du système aux environs de Solomiac, avec une activité électrique absolument continue et divers beaux rabaissements. Malheureusement rien de très photogénique, bien que très impressionnant à voir (à quoi s'ajoute les routes coupées, inondées et autres débris). Alors quand, sur la route du retour, j'aperçois une cellule naître au nord, je saisi l'occasion pour capturer une scène plus paisible, et rattraper un minimum le néant photographique qui s'impose ces derniers temps à chaque situation orageuse...