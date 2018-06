Du Spider à tout va !

Appareil Canon

Canon EOS 80D

Exposition 31.4 sec

Ouverture f/7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe NICOLAS SUANEZ

Flash No Flash

à mon plus grand bonheur, cet orage a donné de très beau spider et dans de grande quantité !





Une fois l'orage passé après quelques 15 min de pluie, c'est un vrai festival électrique, avec des éclairs dans tout les sens, des déchargent se propageant d'un coté a l'autre de la structure, durant parfois 3-4 voir 5s !



Le plus impressionnant étant le nombre de Spider qu'il y a pu y avoir cette nuit ! un instant si magique de les voir ramper sous les nuages pendant de long instant !