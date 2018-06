Les trois frères

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Un certain temps après le décollage, je survole la zone instable et sa jolie convection de type "pop corn". Mais derrière, d'impressionnants cumulonimbus d'environ 12 000m d'altitude barrent l'horizon. Se développant entre l'IDF et la Marne, ils produiront encore d'intenses orages accompagnés d'inondations et de grêle.



Le Cb tout au fond à droite, rosi par la distance, se trouve beaucoup, beaucoup plus loin, vers la Forêt Noire.