retour des orages

Une violente ligne orageuse a pris naissance entre 19h et 21h au sud/sud-est du pays de Sarrebourg pour remonter ensuite vers le nord et provoquer une violente averse de grêle dans les villages de Buhl-Lorraine, Niderviller et Brouderdoff. Cette photo ayant été prise à la Chapelle Buhloise avant l'arrivée de l'orage.