Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 10 mm

ISO 640

Objectif 10-20mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Nouvel épisode orageux aujourd'hui en Lorraine pour la 3ème journée consécutive (si l'on ne compte pas ceux des jours précédents).

Alors que la journée débutait sous un beau soleil et une chaleur très lourde, les orages n'ont pas tardé à exploser un peu partout dans le secteur.

En tout j'essuierai 3 orages aujourd'hui, d'abord 2 orages isolés successifs et quasi stationnaires en début d'après-midi, très électriques tous les deux mais l'activité était surtout inter et intranuageuse, ils déverseront surtout de grosses quantités d'eau.

Et plus tard en fin d'après-midi, un système orageux linéaire plus organisé (photo) a traversé le secteur avec une structure bien esthétique, une activité électrique assez soutenue avec cette fois enfin un peu plus d'activité foudre, mais malheureusement aucun impact ne voudra rentrer dans la boîte aujourd'hui, les fortes rafales de vent et les pluies torrentielles qui ont suivi n'ont pas aidé pour la prise de photos. On notera plusieurs secteurs inondés à la suite de cet orage.



Une saison 2018 plus qu’exceptionnelle, je pense que je ne le dirai jamais assez !



Et demain on remet ça de nouveau héhé!



Bonne nuit et portez-vous bien!