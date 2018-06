Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 2 sec

Ouverture f/9

Focale 50 mm

ISO 50

Objectif 50.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Macintosh)

Quelques belles lumières à nouveau ce soir au-dessus du pays Wissembourgeois. Quelques instants plus tard, je me ferai une frayeur avec 6 impacts simultanés à un petit kilomètre (cramés à f10 et 50iso)