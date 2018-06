Orages au Couché

J'avais décidé de consacrer un peu de temps à ma famille ce dimanche là, donc malgré les cellules proches qui avaient l'air intéressante au Nord d'Ancenis j'ai essayé de ne pas les regarder.



Une fois mon fils couché, je pars en direction de ces cellules qui ont toujours l'air aussi active. Alors qu'elles faisaient du surplace depuis plusieurs heures, elles se décalent cependant progressivement maintenant vers l'Ouest d'Angers.



Direction Le-Lion-d'Angers et c'est sur la route sans possibilité de m’arrêter (paysage de bocage) que je verrais de belles choses, dont un moment un énorme tuba, malheureusement le temps de trouver un endroit avec vue, que celui-ci disparait. Les orages sont de toute beauté avec une belle enclume rétrogressive, un ciel limpide autour des orages, une lumière déclinante et des bases surbaissés et chaotiques intéressantes.



Malheureusement rien de tout ça en photo, je suis en plein bocage et ne veut pas perdre de temps à trouver un improbable endroit et tente donc de me rapprocher le plus possible rapidement. L'orage se déplace de plus en plus vite vers l'Est et je sens que ça décline en reprenant bien plus loin à l'Est d'Angers. J'aperçois les grosses enclumes au loin.



Arrivé enfin en bord d'orage, celui-ci perd de son intensité, je décide donc de photographier de loin les nouvelles cellules qui se sont formés autour d'Angers, mais elles sont trop loin et ne veut pas m'éloigner d'avantage. Et là encore beaucoup d'intra.



Cependant la cellule que je suivais depuis le début semble repartir en vigueur et repart dans une toute autre direction vers le NO en direction de Laval. J'essaye de trouve un point de vue à l'arrache pour la contempler avant qu'elle ne parte trop loin.



Cette cellule se découpe dans le ciel limpide avec les lueurs du soleil couchant, cela rend l'ambiance intéressante, d'autant qu'elle gronde et s'illumine souvent de l'intérieur d'intra. Mais elle ne donnera qu'un seul coup de foudre et à la toute fin, alors qu'elle s'est déjà bien éloigné.



Voyant alors que de nouvelles cellules se forme entre Laval et Nantes, je décide de les intercepter vers Craon (53), mais elles ne donneront rien, même pas un flash. Retour au bercail.