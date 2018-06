Le double du soir

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/7.1

Focale 14 mm

ISO 320

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Avec la mise en place d'une ligne pluvio-orageuse depuis le milieu d'après-midi sur toute une partie Ouest du département de l'Ardèche, c'est qu'en début de soirée que cette dernière à amorcé son avancement vers l'Est. J'en ai donc profité pour aller me poster pour tenter quelques images. Très vite (2h plus tard) le soleil est revenu pour nous rappeler que nous somme dans les jours les plus long.