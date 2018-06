Probable tornade

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/9.9

Focale 105 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

La situation orageuse du jour fut particulièrement automnale avec la constitution d'une ligne pluvio-orageuse intense entre littoral et arrière-pays à partir de la vallée de l'Hérault.

La foudre n'était pas trop à la fête (bien présente mais noyée dans les précipitations, sauf un impact qui tombera à environ 500m de ma position lorsque le déluge débute), le plafond nuageux était digne de l'automne avec un niveau de condensation aux alentours de 150/200m d'altitude.

Depuis plusieurs minutes, je surveillais l'avant de la ligne en direction du littoral où des abaissements de condensation étaient assez prononcés. Lorsque la pluie finit par se mettre à tomber avec force sur ma position, j’aperçois ce cône lointain à l'avant du massif de la Gardiole. Le phénomène ne dure qu'une ou deux minutes, j'ai à peine le temps de le photographier sur sa fin, sous le déluge, avec "seulement" 105mm vissé à l'appareil.

Néanmoins, la forme équivoque semble se confirmer avec les différents témoignages photo/vidéo qui ont afflué sur les réseaux sociaux, et notamment cette vidéo plus qu'explicite partagé par Météo Thau : https://www.facebook.com/meteothau/videos/975515079284749/

Il s'agit bel et bien d'une tornade se produisant à priori sur le territoire communal de Villeneuve-lès-Maguelone.

Comme quoi, même dans une situation "indigne" de l'Été, il y a quelque chose à récupérer en tentant une traque à l'orage !

La ligne orageuse évoluant très lentement engendrera de nombreuses montées des eaux en milieu urbain, avec des cumuls de 60 à 80mm aux alentours de Montpellier.