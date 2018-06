Petit orage du soir

2 orages m'ont encore frôlé ce soir laissant apparaitre que très peu d'éclairs, simplement les flashs qui illuminais le ciel, le premier assez peut actif puis le second un peu plus actif électriquement, simple grosse averses qui est arrivée ensuite ce qui a tout noyé, 11,0 mm durant cette grosse averse s'ajoutant au 10,8 mm tombé durant la journée, 4,8 mm en fin d'après midi sous une forte averse orageuse et 6,0 mm tombé ce matin sous une pluie régulière, tien une nouvelle grosse averse en court qui risque de faire augmenter la valeur pluviométrique, ont verra demain ;)

Températures du jours ici, de 15,8°C de Tn à 25,0°C cette après midi, correct de ce côté-ci



Bonne nuit.