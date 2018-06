Appareil Panasonic

DMC-TZ100

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.1 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Un peu + chaud que les autres jours, plus humide, pression en baisse : le cocktail est servi pour une cumulification plus précoce et plus développée.



Nous avons, pour le moment, échappé à de violents orages et à de grosses lames d'eau, le cumul provisoire de pluie de juin étant de 30 mm.