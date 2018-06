Fin de la longue période instable

Dim. originale 3968*2976px

À la faveur de l'établissement d'un flux d'Ouest modéré, la longue période instable qui régnait fréquemment sur la Provence ces dernières semaines prend fin, et le ciel bleu redevient durablement majoritaire.

Demain signera, entre autres événements, le retour d'une période de Mistral plus ou moins sensible, ce qui n'avait plus été le cas depuis plusieurs mois. Un printemps sans aucun épisode de Mistral est très exceptionnel, tout comme le fut l'automne dernier avec une sécheresse historique et des épisodes de fort Mistral répétés. Les récurrences existent bien en météorologie, y compris dans nos régions méditerranéennes.



Photo prise depuis la Corniche en direction du Sud.