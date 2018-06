Pluie vaguement orageuse

Appareil Canon

Canon EOS 7D

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Dernier jour d'instabilité sur le Languedoc et une journée décevante : ici face à moi, des cellules évoluent sur les reliefs nord héraultais/sud aveyronnais. L'activité électrique est très faible, je ne verrais qu'un impact lointain à droite (hors cadre). Par la suite, l'instabilité se décale vers l'Est mais le bilan est le même : convection molle et activité électrique cantonnée au loin, sur les Cévennes lozériennes. On est donc loin des orages attendus et cela fait suite à une séquence orageuse de la veille déjà peu photogénique : place maintenant à temps plus calme, en espérant que la chaleur soit bien au rendez-vous pour s'accumuler et nous offrir si possible des orages plus électriques, dignes de l'Été, dans les prochaines semaines.