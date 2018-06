Extraction

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/420 sec

Ouverture f/11

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

Après être sorti moins de 5 minutes au ras de l'horizon, l'ami Hélios fut masqué durant un bon moment par une épaisse autant qu'inopportune bande nuageuse. Mais on le revit un peu plus tard, fort heureusement...



Atrocity Exhibition (JD inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !