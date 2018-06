Retour du ciel bleu provençal

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 2/1497 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

Le fort mistral d'hier a fini par nettoyer totalement le ciel, si bien que pour percevoir une lointaine nébulosité, il fallait regarder vers l'horizon à l'est de la Provence. À part ce lointain détail, le bleu azur règne en maître sur Marseille.

Le Mistral, seulement modéré aujourd'hui, maintient un air bien sec et une visibilité parfaite, sous des températures agréables voisines de 25 degrés.

La Méditerranée, d'un bleu profond, s'est assagie depuis hier, l'occasion de profiter d'un rendez-vous surprise au c½ur de la rade marseillaise, avec des bancs de dauphins communs qui viennent jouer autour des navettes maritimes, d'où est prise cette photo en direction de l'Est.

La Corniche se déroule en fond, avec la Bonne Mère à gauche et le massif de Carpiagne à droite du cliché.