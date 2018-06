Vallon de Bühlertal depuis le Sickenwalder Horn

Appareil Canon

Canon PowerShot SX540 HS

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Photo prise lors d'une randonnée dans le vallon de Bühlertal en Forêt Noire.

Boucle sympathique en longeant les ruisseaux du Wiedenbach et du Gertelbach sur de jolis sentiers aménagés, et en passant par de nombreux belvédères rocheux.

Aujourd'hui le soleil s'est fait capricieux, avec une luminosité et un ciel peu propices à faire de belles photos.

Mais on a tout de même eu un peu de chance au moment de cette photo prise depuis le bévédère de Sickenwalder Horn.

On peut y voir le vallon de Bühlertal et le Fossé Rhénan derrière. Pour les Vosges, il faudra repasser une autre fois.

Sur la gauche on voit le sommet du Buchkopf (595m) et au fond à droite le Schartenberg (526m), avec des vignes à ses pieds.