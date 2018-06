Appareil Panasonic

DMC-TZ55

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Créatif

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.22

le Soleil finit sa course diurne, on voit la chapelle ND de Victoire 888m d'altitude

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)