Avec 31,6 °C à Blagnac cet après midi, on atteint le seuil de fortes chaleurs pour la première fois de l'année, deux jours seulement après la date médiane des trente dernières années.

Quelques cumulus humilis apparaissent, mais n'iront pas plus haut que cela. Sur les Pyrénées en revanche, la convection est plus importante grâce aux brises de pente, et aboutira même à quelques averses sur la haute vallée d'Aspe.