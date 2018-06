Explosif !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/14.1

Focale 16 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

L'été est donc bien installé comme je le disais hier... il suffit d'une étincelle et boom !



Sorti du boulot en retard, la convection est déjà enclenchée sur l'est héraultais avec des cellules bien costaud mais localisées. Direction le secteur du Pic Saint-Loup sous le panache, la cellule visée se meurt : direction le piémont cévenol gardois où ça se développe fort sur les montagnes. Arrivé à destination, plusieurs cellules se présentent à moi mais l'activité électrique est limitée... puis, les quelques fins rideaux présents au sud d'Alès dégénèrent en quelques minutes et la foudre ne tarde pas à se déchainer, des impacts bien forts.



Ici, la cellule présente une rotation (visible en faisant défiler les photos), base agressive, rideaux de précipitations denses et bien délimités, et la foudre qui tombe... une ambiance tout simplement grandiose <3 Cela durera moins de 30min, la pluie arrive ensuite et je tente de me replacer à l'avant, mais le temps du déplacement, l'orage se transformera en gros paquet pluvieux finissant par s'essouffler.



L'instabilité décline en début de soirée, le coucher de soleil sera donc au rendez-vous. Une parenthèse keraunique comme on l'aime dans une séquence estivale, cette année est décidément l'année du diurne !