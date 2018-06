Matinée à lenticulaires

Dim. originale 3968*2976px

Le passage de nuages élevés, combinés à une reprise provisoire du Mistral, permet la formation de nombreux lenticulaires ce matin sur la Provence. De même, le Mistral apporte un air plus frais et plus sec que les jours précédents, et si la température minimale est furtivement passée sous les 20°C en début de matinée, le point de rosée et le ressenti sont bien moins élevés qu'hier, où la fête de la musique s'est déroulée dans une chaude moiteur.



Photo prise depuis le quartier du Panier en direction du Nord.