Cumulus décoratifs,cache-cache avec le soleil!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/4566 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.22°N, 2.51°E

Altitude GPS 74m

Nuit dernière limpide,étoilée et sans vent,résultat elle (nuit) fut remarquablement fraîche avec une temperature minimale de seulement 5 petits degrés.En cette mi-journée quasiment,le beau temps est bel et bien la avec ses cumulus (inoffensifs) jouant à cache-cache avec le soleil sur un fond de ciel bleu,en revanche la fraîcheur se fait encore ressentir avec un vent de nord faible à modérée (20/30 km/h) et une temperature de tout juste 18 degrés au moment de la photo,pas plus.Photographie prise à Apremont,village située entre Chantilly et Senlis.Hier : À l'arrière d'un pseudo front atténuée en première partie de matinée apportant de très nombreux nuages (stratus...) et quelques gouttes de bruine,le ciel s'est peu à peu dégagée au fil des heures avec des éclaircies de plus en plus fréquentes,si bien que dès l'après-midi le beau temps à régné en maître ou du moins pratiquement,notamment dans sa seconde moitié avec simplement quelques nuages décoratifs.Mais le seule petit bémol,car le flux ayant basculée au nord,c'est que le niveau du thermomètre a été (comme prévu) assez faiblard pour une dernière décade de mois de juin avec une temperature d'approximativement 19 ou 19,5 degrés au moment de la photo,la temperature maximale atteindra péniblement ,avec difficulté la barre des 20 degrés en tout début de soirée.Temperature minimale : 13 degrés.Mercredi,la temperature maximale a été de 28,5 degrés en fin d'après-midi,donc un bon rafraîchissement en l'espace d'une journée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)