Ciel pur ce soir ,mais moment intense : peu après ce cliché un léger rayon vert trop lumineux pour être exploité ,puis un rayon crépusculaire créé par un petit cumulus encore indécelable ici . le tout partagé avec 4 chevreuils dans l'alpage à 100m en contre bas... il y a des jours comme ...

Vue vers l'Ouest (!!) et le massif du Dévoluy ; à droite le plateau de Bure .

Bon WE d'été à toutes et tous!