Appareil Apple

iPhone 6 Plus

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 500

Objectif iPhone 6 Plus back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash Flash, Auto-Mode

Logiciel 11.3.1

GPS 48.85°N, 2.3°E

Altitude GPS 36m

Ce samedi matin, à 04h40 local (06h40 T.U), peu avant le lever de soleil, je dormais. Mais mon fils de 19 ans...non (ah, ces jeunes...).

Il a ainsi réussi à voir un beau spectacle de nuages noctulescents (NLCs)

Pas la meilleure photo possible, mais très rare sous nos latitude (48.8° Nord à Paris)!

Avis aux amateurs, cela pourrait se reproduire dans les jours prochains, après le coucher du soleil et avant son lever.

Plus d'infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_noctulescent