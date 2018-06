Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quel beau soleil ce matin, d'autant plus que l'air s'est asséché hier après midi avec l'arrivée d'un vent à composant nord. La lumière est donc très belle aujourd'hui, tout comme le lac de la Ganguise et ses eaux turquoises.

26,2 °C au moment de la photo à Castelnaudary, cela montera encore de deux degrés mais le point de rosée n'excédant pas 11 °C rend cette chaleur largement plus supportable que jeudi.