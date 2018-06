Cumulification sur les Hautes Vosges

Appareil Canon

Canon PowerShot SX540 HS

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/6.3

Focale 4.3 mm

ISO 160

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Les prévisions météo annonçaient des nuages inoffensifs sur le nord-est.

Certes ils n'ont apporté ni pluie ni orage.

Mais ils sont devenus de plus en plus nombreux à partir du milieu de l'après-midi sur les crêtes des Hautes Vosges.

Jusqu'à éclipser le soleil une bonne moitié du temps ...



Ici, vue sur le Storkenkopf (1366m, 2ème plus haut sommet des Vosges), la Ferme Auberge du Haag, le Col de la Haag et la route des Crêtes (D431), depuis les pentes ouest du Grand Ballon.



NB : le Col de la Haag offre une des plus belles vues (si ce n'est la plus belle) sur le Grand Ballon (1424m).