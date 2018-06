Orages vespéraux

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 91m

La forte instabilité pluvio-orageuse qui a concerné cet après-midi les Alpes du Sud, puis le haut-Var et les Alpes-Maritimes, a pris soin d'attendre la fin du grand prix de France de Formule 1 pour son grand retour en France et au Castellet, avant de sévir sur l'Ouest varois.

L'évolution des cellules orageuses, du Nord vers le Sud étaient ainsi très esthétiques depuis Marseille, restée à l'Ouest sous le soleil et en marge de l'instabilité provençale et azuréenne. Peu avant le coucher de Soleil, et alors que la Lune a pris sa place dans un ciel de nouveau clair, ces orages conservent encore une activité certaine, bien qu'étant désormais au large en Méditerranée. Avec leur éloignement et le soleil qui décline, les couleurs typiques d'une soirée estivale sont agréables à admirer.