Violents orages de grêle sur le Var

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/16

Focale 12 mm

ISO 100

Objectif 10.0-20.0 mm f/3.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ltmjc

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Grosse fin de journée sur le centre et l'ouest Var avec la formation de violents orages de grêle (jusqu'à 5cm de diamètre) et une activité électrique parfois forte mais des coups de foudre rapides.

DE lourds dégâts sur les vignobles du département malheureusement ..

Ici une vue d'une probable supercellule en formation à l'ouest de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec un nuage mur rotatif au zénith et des impacts de foudre sur le relief.