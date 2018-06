Lac des Bouillouses et Canigou

Vers l'est la vue est superbe également avec le lac des Bouillouses, le Canigou au fond ainsi que les Pyrénées Catalanes à droite. On peut constater qu'il y a encore moins de neige là-bas, bien que les sommets culminent à plus de 2800 m.