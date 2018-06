Plus nuageux aujourd'hui, couchant coloré, un peu frais

Plus nuageux aujourd'hui, couchant coloré, un peu frais Strasbourg 2018-06-24T21:55:00+02:00

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/4.5

Focale 11.17 mm

ISO 125

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

22°C au mieux aujourd'hui avec un temps agréable bien que souvent voilé, de belles éclaircies par moment cependant. L'Est de la France profite de quelques débordements nuageux venus d'Allemagne où le temps est globalement fait et nébuleux voire humide ces jours. Sans plus cependant, la pluie étant exclue. Peu de vent, flux de secteur nord maintenant un peu de fraîcheur.

Environ 17/18°C au moment du coucher du soleil.

Lieu : stade Reuss, Strasbourg Neuhof.