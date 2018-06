Pic d'Anie - Vue orientale

Appareil Panasonic

Journée enfin claire et estivale en Béarn ; l'occasion de d'envisager cette superbe ascension du pic d'Anie depuis le col de la Pierre St Martin avec beaucoup de neige au dessus de 2100m d'altitude. Ce sommet est le premier 2500 en venant de l'Atlantique. Il offre un paysage stupéfiant, des plages occidentales de Biarritz et la côte landaise aux Hautes Pyrénées.

Ici, une vue orientale sur la vallée d'Anayé qui plonge dans le cirque de Lescun -village de Lescun qu'on devine accroché à la pente. A droite les deux sommets du Billare et au fond l'Ossau, le Balaitous, Vignemale, Collarada, Aspe, Gabizos, Anayet etc.