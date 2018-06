Estival et assez chaud,brise agréable.

Estival et assez chaud,brise agréable. Verneuil-en-Halatte 2018-06-26T15:41:00+02:00

Un temps parfaitement estivale et on ne peut plus parfait/agréable ce mardi après-midi,une temperature actuelle de 26,5/27 degrés (estimation approximative) en ce moment,une chaleur raisonnable régulée par un vent (la brise) de nord-est (faible à modérée).Temperature minimale : 10,5 degrés au lever du jour. Hier : Très beau lundi sans excès ( pas chaud),du soleil à foison de l'aube jusqu'au crépuscule.Temperature maximale d'environ 24,5 degrés en fin d'après-midi.Temperature minimale : 10 degrés en fin de nuit.Dimanche : Temperature maximale : 23 degrés;Temperature minimale : 9 degrés.Ciel périodiquement quelques peu voilée mais une large impression de beau temps généralisée à toute la journée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)