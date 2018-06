Piscine ouverte !

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 19/12500 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.27°N, 5.36°E

Altitude GPS 61m

La piscine géante méditerranéenne est ouverte pour la saison estivale ! Le beau temps estival, chaud et calme est désormais bien ancré sur les régions méditerranéennes, et au vu des prévisions, et de la logique saisonnière, cela n'est pas prêt de changer...

Les brises marines demeurent faibles, le soleil ardent, et les températures oscillent jour et nuit dans la décade de la vingtaine de degrés sur le littoral, le ressenti dépassant quant à lui les 30, grâce à l'humidité maritime. La baignade dans une eau cristalline est ainsi excellente à toutes heures, que ce soit en début de matinée, au soleil couchant ou même sous la pleine Lune.



Photo prise depuis la Corniche en direction du sud-ouest.