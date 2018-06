Excessive clarté

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8

Focale 34 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.14°N, 3.97°E

Altitude GPS 200m

Difficile de trouver vue plus dégagée et point plus élevé dans le secteur (altitude maxi de la commune d'Avesnelles, 206 m, juste dans mon dos...) et pourtant l'ami Hélios s'est d'office montré très/trop brillant, ce qui n'est pas si courant dans la région. Nébulosité quasiment absente, rares et très fines nappes de brume au fond de la vallée de l'Helpe Majeure, très relative fraîcheur du petit jour avec environ 11° : tel est le cocktail de cette estivale journée d'ouverture de bal.



Some kind of Stranger (TSOM inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !