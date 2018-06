Coucher de soleil

Appareil Canon

Canon PowerShot SX540 HS

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5

Focale 23.849 mm

ISO 80

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Toute l'après-midi, l'agglomération strasbourgeoise a été privée du soleil par une couverture nuageuse.

Et puis en début de soirée, on a pu revoir le soleil quand il a fini par passer en-dessous.

Puis en poursuivant sa descente, il s'est de nouveau éclipsé derrière d'autres nuages.

Mais il a réussi une nouvelle fois à nous saluer en passant encore en-dessous.

Et cette fois, on a pu en profiter jusqu'à son coucher définitif.



Sur cette photo, on peut voir la couche nuageuse supérieure, et la couche inférieure, dont il est en train de s'extraire.