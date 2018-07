Un peu lourd, mais très estival

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.31°N, 5.36°E

Les températures ne sont pas passées en dessous de 20°C la nuit dernière, et avec la mer qui se réchauffe, les séries de nuits tropicales vont pouvoir s'allonger. Le temps est donc toujours aussi estival, et si les brises marines sont déjà en place dès le milieu de matinée, tempérant un peu le thermomètre, elles apportent aussi de l'humidité maritime. Résultat, le ressenti dépasse déjà les 30 bien avant midi.



Quelques bancs de nuages élevés agrémentent le ciel provençal, sans autre conséquence, du moins sur le littoral.



Photo prise depuis les Terrasses du Port en direction du sud-ouest. En rade nord de Marseille, quelques géants des mers sont au mouillage devant la tour CMA CGM, dont les obsèques de son fondateur Jacques Saadé ont lieu ce matin. La compagnie marseillaise, 3ème armateur mondial, comporte une flotte d'environ 500 navires croisant sur toutes les mers du globe. À droite de la photo, l'un de ses fleurons, le porte containers Marco Polo et ses 400m de long, l'un des plus grands du monde.