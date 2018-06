On n'est passé tout près de la barre des 30 degrés cette après-midi avec une temperature maximale de 29,7 degres et ce malgrés un ciel plus partagée avec des développements nuageux temporairement plus nombreux car sinon à l'image de ce soir ce fut magnifique avec un ciel pratiquement translucide (ou presque),à peine contrarier par 2/3 fins nuages de temps à autre.Temperature minimale (progressivement de moins en moins fraîche) de 15 degrés au lever du jour.Temperature actuelle de 28,5 degrés au moment de la prise de vue.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)