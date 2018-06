Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les nuages bas matinaux se sont dissipés en fin de matinée et l'après midi est encore estival mais on sent que l'atmosphère devient de plus en plus humide. Des orages éclatent sur le versant espagnol des Pyrénées.

Extrêmes du jour : 18.9 °C / 28.8 °C.