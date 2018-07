Un petit avant-goût

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 70.2 sec

Ouverture f/5.7

Focale 50 mm

ISO 400

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMQSd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

Bonsoir,



Séance d'entraînement en conditions réelles avec ces orages que je n'avais carrément pas anticipés. Des orages remontant des Landes et frôlant l'Ouest de la Dordogne, mais qui se cantonneront à la Gironde et la Charente-Maritime. Un spectacle toutefois assez sympathique, et aussi, au sec, avec un peu de douceur, permettant de faire une pause dans l'océan de chaleur dans lequel on baigne depuis près d'une semaine.



Ici, un bel impact bifide ayant probablement touché la Gironde. Il fut bref, mais lumineux.



A demain soir, je l'espère !



Bonne nuit.