Mummelsee et son hôtel depuis le Mummelseeblick

Pendant qu'il n'y avait pas un seul nuage au-dessus de l'Alsace et des Vosges, de nombreux cumulus ont circulé au-dessus de la Forêt Noire.

Des cumulus inoffensifs mais qui ont fréquemment éclipsé le soleil au cours de cette chaude journée.

Sur cette photo, on peut voir le très beau et très fréquenté lac du Mummelsee et son très bel hôtel, depuis le point de vue du Mummelseeblick, en contrebas du plateau du Hornisgrinde (point culminant du nord de la Forêt Noire à 1164m), au sud de celui-ci.