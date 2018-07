Pic du Bazès (vue sud-ouest)

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8.0

Focale 12.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Forte humidité et chaleur très moite dès la matinée en Pyrénées entre Bigorre et Béarn, entre col de Couraduque et col des Spandelles. Les nuages se forment déjà sur les Gabizos et les cimes de Louesque.

A gauche, le grand Balaitous (3144 m) est encore bien visible mais plus pour très longtemps.