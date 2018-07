cumulus et lenticulaires

cumulus et lenticulaires Tournefeuille 2018-07-01T13:58:00+02:00

Alors qu'une dégradation orageuse se met en place sur l'ouest des Pyrénées, l'est de la chaine profite de pas mal de soleil malgré l'apparition de cumulus de plus en plus nombreux.