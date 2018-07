Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/956 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.18°N, 0.3°E

Altitude GPS 0m

Une journée estivale! Dès l'aube, les températures avoisinaient entre 23°C et 26°C à 6h du matin.

La journée fût ensoleillée mais en fin d'après-midi, les orages sont remontés sur la Basse-Normandie. Les coups de tonnerre étaient audibles et sans interruption. Des pluies diluviennes ont impactées localement l'Eure et le Calvados.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 23°C à 8h, 29°C à 13h et 31°C à 17h.