Orage passé

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/6.3

Focale 20 mm

ISO 64

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh)

Retour sur Almeneches. Dure dure. je pars de Locquirec, ciel laiteux mais souvent bleu. Je passe par Plestin les Gréves . Soleil. Vers Guingamp les sols sont bien trempés.Je décide une halte à Erquy.Soleil mais développement de nuage d'orage sur le passé de ma route.. Chez Gilles, il tonne, pleut beaucoup etc etc. Comme MF annonce une vigilance orange, je décide de trainer dans le coin. Que néni, il me faut partir. Pendant tout une grande partis du voyage, le GPS, me conduit vers des cieux toujours bleu. Évolution de nuages à droite, et à gauche, mais jamais au devant de ma route. Cependant arrivé en Normandie, une belle cellule évolue, mais je ne peu m’arrêter pour la prendre en photo. Je passe dessous , mais pas longtemp, car la pluie cesse. Une fois Domfront, une autre cellule flache, de temps en temps,mais je ne peu toujours pas arrêter. Difficile de trouver un point de vue. Ce n'est que vers Almenèches que je trouve le troue soleil qui se couche derrière un beau petit rideaux de pluie.. De temps en temps, des éclaires descende sous mes yeux.