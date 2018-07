Ennuagement soudain mais forte chaleur pesante!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2283 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 41m

Sous un soleil de plomb,la chaleur est encore montée d'un cran ce dimanche par rapport à hier,une chaleur pesante,éprouvante même avec une temperature maximale de presque 33 degrés cette après-midi!Un 01 juillet donc bien torride (et très estivale) qui a débuter tout de même par un ciel quelque peu nuageux en première partie de matinée avec un passage d'un "groupe" de nuages (de l'étage moyen et de haute altitude) un peu plus à notre nord (immédiat) surtout et présentant un aspect près-instable traduisant une très légère présence d'instabilité et d'humidité en altitude,cette nébulosité s'est éloignées ensuite pour laisser un ciel quasiment limpide (quelques filaments de cirrus éparses) avec une chaleur croissante,s'accentuant sensiblement au fil des heures jusqu'à atteindre ces 33 degrés dans le courant de l'après-midi!Ce soir,en revanche,le ciel s'ennuage sérieusement par le sud,toutefois il y a très peu de chances (si ce n'est aucune) que les quelques rares averses (et orages) qui concerne le centre de pays ne remontent jusqu'ici et nous atteignent.Temperature en baisse sous cette importante nébulosité ce soir bien qu'il fasse encore bien chaud avec une temperature de 29,5 degrés au moment de la photo.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)