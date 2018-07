Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/60 sec

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe HYOCHUL PARK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

à peine installé, les trépieds à peine posés et les appareils à peine réglés, cet impact ramifié tombe à la limite du hors cadre. Parti à 17h, je rentrerai chez moi que 4h plus tard, cet impact sera le plus esthétique de cette chasse où il aura fallu jouer avec la pluie ...