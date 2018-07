Bombardement

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 14.8 sec

Ouverture f/5.7

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

A l'Est de la ville Bergerac, la foudre tombe plusieurs fois. Des impacts brefs, mais puissants. Le plus proche est limite hors champs. Au centre, un double qui tombe tout près du tarmac de la piste de l'aéroport. On voit aussi que la pluie envahit le paysage, comme le montre l'uniformisation du fond du ciel.