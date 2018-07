Une trentaine de degrés encore cette après-midi,une chaleur néanmoins (un peu) plus sèche qu'hier et avant hier et donc légèrement moins moite,même si ça cogne dur au soleil.Des bancs de nuages d'altitudes passagers cachent parfois brièvement le soleil le temps de leurs passage (mais jamais plus de quelques minutes).Temperature minimale élevée de 17 degrés ce matin.Temperature maximale finale/définitive de 30,5 degrés en fin d'après-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)